रीवा के नए बस स्टैंड इलाके में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सम्राट फैमिली शोरूम में जा घुसी। कार की टक्कर से शोरूम के सामने लगा कांच टूट गया और वाहन दुकान के अंदर तक पहुंच गया। घटना के समय शोरूम में ग्राहक और दुकानदार मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया और हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

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