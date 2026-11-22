देवरी क्षेत्र के गौरझामर थाना अंतर्गत नीम घाटी के पास रविवार को श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में तीन लोगों की मौत होने की प्रारंभिक जानकारी सामने आई है, जबकि 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है और करीब 10 घायलों को बेहतर उपचार के लिए सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर करने की तैयारी की जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।



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जानकारी के अनुसार, बांदरी के पास स्थित ग्राम गड़ौला गोसाई के ग्रामीण बरमान घाट से दर्शन कर ट्रैक्टर-ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान नीम घाटी के पास वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रॉली में बड़ी संख्या में ग्रामीण सवार थे। हादसे में कई लोग ट्रॉली के नीचे दब गए, जबकि अन्य सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इस हादसे में रक्षा प्रजापति प्रेमररानी यादव तथा राकेश यादव की मौत हो गई



हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तत्काल देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे में मृतक और घायल सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं। इस घटना के बाद गड़ौला गोसाई गांव में मातम का माहौल है। फिलहाल हादसे के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।