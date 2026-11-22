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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने वन्यजीव सफारी के दौरान पर्यटकों द्वारा मोबाइल फोन के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने के लिए नियमों में कड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत सफारी वाहनों में रखे मोबाइल बॉक्स की चाबियां अब जिप्सी चालकों या गाइडों के पास रहने के बजाय प्रवेश गेट और संबंधित पर्यटन जोन के सेंटर पॉइंट पर जमा कराई जाएंगी।