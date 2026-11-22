प्रकाश पर्व के तहत रविवार को इंदौर में नगर कीर्तन निकला, जो इमली साहिब गुरुद्वारा से राजवाड़ा होते हुए चार घंटे में फिर गुरुद्वारे लौटा। इसके लिए रविवार का दिन इसलिए चुना गया, ताकि शहर में ट्रैफिक ज्यादा प्रभावित न हो।

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नगर कीर्तन का जगह-जगह मंच लगाकर स्वागत हुआ। इंदौर में इस बार पानी कम गिरा है और गर्मी के दिनों में जलसंकट गहराएगा। इसके लिए सिख समाज ने पानी के लिए भी अरदास की। यात्रा रूट पर सिख समाज की महिलाएं व बच्चे सफाई करते हुए भी चल रहे थे।

सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में नगर कीर्तन में शामिल हुए। उनके सत्कार के लिए किसी ने पोहे का नाश्ता बांटा तो किसी ने चाय का स्टॉल भी कीर्तन में शामिल लोगों के लिए लगाया। नगर कीर्तन के आगे महिला व बच्चे सड़क की झाड़ू से सफाई करते हुए चल रहे थे। वे नंगे पैर सफाई कर रहे थे।

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सिख जवानों ने इस दौरान कई हैरतअंगेज करतब भी दिखाए। जगह-जगह पुष्पवर्षा से समाजजनों का स्वागत किया गया। ट्रैफिक संभालने के लिए गुरु सिंघ सभा की तरफ से कई कार्यकर्ता भी तैनात किए गए थे। नगर कीर्तन में पुरुष बसंती रंग की पगड़ी और सफेद कुर्ता पहने हुए थे, जबकि महिलाएं सफेद सलवार सूट और बसंती रंग के दुपट्टे के साथ चल रही थीं।

नगर कीर्तन सुबह 11 बजे इमली साहिब गुरुद्वारा से शुरू हुआ, जो राजवाड़ा, कृष्णपुरा ब्रिज, गांधी हॉल, रीगल तिराहा, आरएनटी मार्ग, पटेल ब्रिज, जवाहर मार्ग होते हुए फिर गुरुद्वारे लौटा। नगर कीर्तन में इंदौर के अलावा बेटमा साहिब और शहर के गुरुद्वारों के जत्थे भी पारंपरिक अंदाज में शामिल हुए। नगर कीर्तन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक भी परिवर्तित किया था।