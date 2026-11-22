विज्ञापन

डाबरी क्षेत्र में तुलसी मंदिर के पास प्रतिबंधित नायलॉन मांझे की चपेट में आने से 13 वर्षीय छात्र अल्तमश की गर्दन कट गई। यह घटना रविवार दोपहर करीब 12 बजे हुई, जब वह अपने घर से थोड़ी दूरी पर स्थित मंदिर की ओर जा रहा था। मांझा गले में फंसने से छात्र की गर्दन पर गहरा घाव हो गया और वह वाहन से नीचे गिर पड़ा।