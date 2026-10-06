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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Prisoner Serving Life Sentence Escapes from Satna Central Jail; Was Serving Sentence for Wife’s Murder

सतना केंद्रीय जेल से आजीवन कैदी फरार: शौचालय जाने के बाद नहीं लौटा; 15 बार जा चुका था पैरोल पर

Tue, 06 Oct 2026 10:09 PM IST
सतना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: सतना ब्यूरो Updated Tue, 06 Oct 2026 10:09 PM IST
सार

सतना केंद्रीय जेल से पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा 52 वर्षीय बंदी फरार हो गया। वह जेल परिसर में शौचालय जाने के बाद वापस नहीं लौटा। पुलिस और जेल प्रशासन की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं।

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Prisoner Serving Life Sentence Escapes from Satna Central Jail; Was Serving Sentence for Wife’s Murder
केंद्रीय जेल से सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला । - फोटो : credit

विस्तार
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मध्य प्रदेश के सतना जिले की केंद्रीय जेल से सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां 13 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक हत्या का आरोपी बंदी फरार हो गया है। घटना के बाद से जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

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गौशाला की कमान से हुआ फरार
जेल प्रशासन के मुताबिक, 52 वर्षीय अच्छेलाल प्रजापति मैहर जिले के अमरपाटन थाना अंतर्गत पडक्का ग्राम का निवासी है, जो पत्नी की हत्या के मामले में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। वह आज दोपहर करीब 11 से 12 बजे के बीच जेल परिसर स्थित टॉयलेट गया था, लेकिन 21 मिनट बाद वहां से गायब हो गया।

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जेल अधीक्षक ने दी घटना की जानकारी
जेल अधीक्षक लीना कोष्ठा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बंदी रोज की तरह सुबह गौशाला और साफ-सफाई के काम के लिए बाहर निकला था। इसी दौरान उसने प्रभारी बंदी को शौच के लिए जाने की बात कही और वह मंदिर के पास बने शौचालय की तरफ गया, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा।

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15 बार पैरोल पर जा चुका है बंदी
जेल अधीक्षक ने यह भी जानकारी दी कि फरार कैदी अपनी सजा के दौरान तकरीबन 15 बार छुट्टी (पैरोल) पर जा चुका है। उसने अपनी सजा के 13 साल 4 महीने पूरे कर लिए थे और आगामी जनवरी माह में उसकी रिहाई भी संभावित थी। साथ ही, कुछ ही दिनों में उसका पैरोल भी स्वीकृत होने वाला था।



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पुलिस की तलाश जारी
घटना की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन की ओर से कोलगवां थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कैदी की तलाश के लिए पुलिस और जेल प्रशासन की टीमों का गठन कर दिया गया है, जो लगातार उसकी धरपकड़ के प्रयास कर रही हैं। इसके साथ ही, इस मामले में लापरवाही बरतने वाले प्रहरी की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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