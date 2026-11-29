जिले में वन भूमि पर प्लांटेशन का काम कराने पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना करैरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत खोड़ सब-रेंज की आसपुर बीट की बताई जा रही है। यहां आसपुर और छतपुर गांव के कुछ ग्रामीणों पर वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। हमले में वन विभाग के तीन कर्मचारी घायल हुए हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि अपनी जान बचाने के लिए वनकर्मियों को राइफल तक निकालनी पड़ी।जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम निर्धारित योजना के तहत आसपुर बीट में प्लांटेशन निर्माण कार्य कराने पहुंची थी। इसी दौरान वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों का सामना कर रहे कुछ ग्रामीणों ने टीम के काम का विरोध शुरू कर दिया। शुरुआत में हुआ विरोध देखते ही देखते विवाद में बदल गया। आरोप है कि ग्रामीणों ने एकजुट होकर वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और कर्मचारियों के साथ मारपीट की।बताया जा रहा है कि हमले के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।अचानक बिगड़े हालात के बीच कर्मचारियों ने खुद को बचाने का प्रयास किया। स्थिति गंभीर होने पर वनकर्मियों ने अपनी सुरक्षा के लिए राइफल निकाल ली। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल होने की जानकारी सामने आई है।इस घटना में वन विभाग के तीन कर्मचारी घायल हुए हैं। घायलों की पहचान हर्षित चौहान (सुरक्षा श्रमिक), सुनील पाल (जेसीबी ऑपरेटर) और रामनिवास परिहार (सुरक्षा श्रमिक) के रूप में हुई है। तीनों को हमले के दौरान चोटें आई हैं। इस घटना ने वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और सरकारी योजनाओं के तहत पौधरोपण जैसे कार्य कराने पहुंचने वाली टीमों को यदि इस तरह के विरोध और हमले का सामना करना पड़ेगा, तो विभागीय कामकाज प्रभावित होना तय है।फिलहाल घटना में शामिल लोगों की पहचान, घायलों के उपचार और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस एवं वन विभाग की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। अब देखना होगा कि सरकारी कर्मचारियों पर कथित हमले के इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।