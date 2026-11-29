जिले के बुढार थाना क्षेत्र में कॉलेज तिराहे के पास देर रात एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार में सवार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में कार जलकर पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गई।

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जानकारी के अनुसार घटना बीती रात की बताई जा रही है। धनपुरी निवासी दो से तीन लोग कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बुढार थाना क्षेत्र के कॉलेज तिराहे के पास अचानक चलती कार से आग की लपटें उठने लगीं। शुरुआत में कार सवारों को कुछ समझ नहीं आया लेकिन आग तेजी से फैलती देख उनके बीच हड़कंप मच गया। खतरे को भांपते हुए सभी लोग तत्काल कार से बाहर निकल आए। इसके कुछ ही देर बाद आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया।सड़क पर चलती कार में आग लगने की घटना से आसपास के लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई। कार से उठती ऊंची लपटें देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। देखते ही देखते कार धू-धूकर जलने लगी। आग इतनी तेज थी कि कार को बचाने का मौका तक नहीं मिला और वह पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई।घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। बुढार थाना प्रभारी खेम सिंह पेड्रो ने बताया कि कार में दो से तीन लोग सवार थे। सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल कार में आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जांच के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।