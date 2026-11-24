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पुलिस के मुताबिक, लौलाच निवासी सत्यनारायण साकेत (24) सोमवार को बिरसिंहपुर में अपनी ससुराल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गया था। समारोह खत्म होने के बाद वह अपने जीजा हरिलाल हरिजन निवासी पगार और साथी रणधीर सिंह निवासी नई बस्ती, कोलगवां के साथ बाइक से लौट रहा था। तीनों युवक सतना में काम करते थे। मंगलवार तड़के करीब चार बजे वे बिरसिंहपुर-कोटर मार्ग से गुजर रहे थे। इसी दौरान डोमहाई गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, बाइक से टकराने के बाद कार भी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। इसके बाद कार झाड़ियों की ओर जा धंसी। हादसे के बाद कार चालक और उसमें सवार अन्य लोग मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गए। कार का नंबर MP 19 ZR 8610 बताया गया है।हादसे में हरिलाल हरिजन और रणधीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल सत्यनारायण साकेत को पुलिस ने तत्काल बिरसिंहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि, जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही सत्यनारायण ने भी दम तोड़ दिया। दुर्घटना में एक मृतक का चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है।घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस अब फरार चालक और कार में सवार अन्य लोगों की तलाश कर रही है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिजन सतना पहुंच गए। सत्यनारायण का पोस्टमॉर्टम जिला अस्पताल में कराया जाएगा, जबकि हरिलाल और रणधीर के शवों का पोस्टमॉर्टम बिरसिंहपुर में कराया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।