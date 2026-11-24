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नीट-2026 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली याचिकाकर्ता स्नेही राठौर को मॉप-अप दौर में महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज में बीडीएस की सीट आवंटित हुई थी। छात्रा ने 12 अक्तूबर को कॉलेज पहुंचकर अपने मूल दस्तावेज का सत्यापन करवाया। उसने दो लाख रुपये पंजीकरण शुल्क के साथ 35 हजार रुपये की बची हुई फीस और हॉस्टल शुल्क भी जमा करा दिया था। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन की तकनीकी चूक के कारण आधिकारिक पोर्टल पर प्रवेश पत्र तैयार नहीं हो पाया। नतीजतन, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के पोर्टल पर यह सीट खाली दिखाई देती रही।डेंटल कॉलेज प्रबंधन ने 27 अक्तूबर को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय को पत्र भेजकर अपनी इस तकनीकी भूल की जानकारी दे दी थी। इसके बाद भी चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने 16 नवंबर को आयोजित पांचवें स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के दौरान यह सीट किसी अन्य छात्रा आस्था दुलानी को आवंटित कर दी। हालांकि, विभाग ने नई छात्रा से एक शपथ-पत्र जरूर ले लिया था कि उसका प्रवेश उच्च न्यायालय में लंबित इस याचिका के अंतिम फैसले के अधीन ही माना जाएगा।सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने दलील दी कि यदि अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है और उसने सही समय पर विधिक उपचार की मांग की है, तो कॉलेज और विभाग की लापरवाही का खामियाजा उसे नहीं भुगतना चाहिए। उच्च न्यायालय की पीठ ने इस तर्क से सहमति व्यक्त करते हुए ध्यान दिलाया कि प्रवेश की अंतिम तिथि 28 नवंबर है। पीठ ने चिकित्सा शिक्षा संचालनालय और कॉलेज को 25 नवंबर तक याचिकाकर्ता स्नेही को हर हाल में प्रवेश देने का स्पष्ट निर्देश दिया। इसके साथ ही, शपथ-पत्र देकर बाद में सीट हासिल करने वाली छात्रा के समायोजन या दाखिला रद्द करने पर फैसला लेने के लिए संबंधित विभाग को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है।