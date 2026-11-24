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मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने पन्ना जिले की इस ग्राम पंचायत के फर्जी भुगतान मामले की सुनवाई करते हुए शासन से जांच में सामने आए तथ्यों का पूरा ब्योरा मांगा है। उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट देने के लिए समय तय किया है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है, जिसमें शासन की ओर से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।यह जनहित याचिका शाहनगर के पूर्व सरपंच राधेश्याम बृजपुरिया और किसान प्रताप सिंह तोमर की ओर से दायर की गई है। याचिका में वर्तमान सरपंच मनोज कुमार जैन और पंचायत सचिव कुलभूषण चतुर्वेदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए बिलों में कुछ ऐसी फर्मों के नाम शामिल हैं, जिनका संबंध पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों व पदाधिकारियों के परिवार से है। याचिका के अनुसार आलोक ट्रेडर्स नाम की फर्म को सरपंच के भाई से और कन्नौर ट्रेडर्स को पंचायत सचिव के साले से जुड़ा हुआ बताया गया है।इस जनहित याचिका का प्रमुख आधार अलग-अलग फर्मों के नाम से लगाए गए सैकड़ों बिलों की लिखावट में पाई गई समानता है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष मांग रखी है कि इन सभी संदिग्ध बिलों की लिखावट का मिलान पंचायत सचिव की हस्तलिपि से कराया जाए, ताकि विकास कार्यों के नाम पर हुई कथित गड़बड़ी की वास्तविक सच्चाई सामने आ सके। उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार से अब तक की जांच का ब्योरा मांगने के बाद अब अगली सुनवाई में शासन द्वारा पेश की जाने वाली स्थिति रिपोर्ट पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी।