सैकड़ों बिलों में एक ही लिखावट: पन्ना मामले पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से तलब की रिपोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Tue, 24 Nov 2026 11:52 AM IST
सार
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की शाहनगर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये के कथित फर्जी भुगतान का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर अब तक की जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
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विस्तार
पन्ना जिले की शाहनगर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये के कथित फर्जी भुगतान के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके इस संबंध में दर्ज शिकायत पर अब तक हुई जांच की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में यह चौंकाने वाला आरोप सामने आया है कि अलग-अलग फर्मों के नाम पर प्रस्तुत किए गए सैकड़ों बिल एक ही व्यक्ति की लिखावट में तैयार किए गए हैं।
उच्च न्यायालय ने मांगी जांच की रिपोर्ट
मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने पन्ना जिले की इस ग्राम पंचायत के फर्जी भुगतान मामले की सुनवाई करते हुए शासन से जांच में सामने आए तथ्यों का पूरा ब्योरा मांगा है। उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट देने के लिए समय तय किया है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है, जिसमें शासन की ओर से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
सरपंच और पंचायत सचिव की भूमिका पर सवाल
यह जनहित याचिका शाहनगर के पूर्व सरपंच राधेश्याम बृजपुरिया और किसान प्रताप सिंह तोमर की ओर से दायर की गई है। याचिका में वर्तमान सरपंच मनोज कुमार जैन और पंचायत सचिव कुलभूषण चतुर्वेदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए बिलों में कुछ ऐसी फर्मों के नाम शामिल हैं, जिनका संबंध पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों व पदाधिकारियों के परिवार से है। याचिका के अनुसार आलोक ट्रेडर्स नाम की फर्म को सरपंच के भाई से और कन्नौर ट्रेडर्स को पंचायत सचिव के साले से जुड़ा हुआ बताया गया है।
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लिखावट का मिलान कराने की मांग
इस जनहित याचिका का प्रमुख आधार अलग-अलग फर्मों के नाम से लगाए गए सैकड़ों बिलों की लिखावट में पाई गई समानता है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष मांग रखी है कि इन सभी संदिग्ध बिलों की लिखावट का मिलान पंचायत सचिव की हस्तलिपि से कराया जाए, ताकि विकास कार्यों के नाम पर हुई कथित गड़बड़ी की वास्तविक सच्चाई सामने आ सके। उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार से अब तक की जांच का ब्योरा मांगने के बाद अब अगली सुनवाई में शासन द्वारा पेश की जाने वाली स्थिति रिपोर्ट पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी।
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उच्च न्यायालय ने मांगी जांच की रिपोर्ट
मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने पन्ना जिले की इस ग्राम पंचायत के फर्जी भुगतान मामले की सुनवाई करते हुए शासन से जांच में सामने आए तथ्यों का पूरा ब्योरा मांगा है। उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट देने के लिए समय तय किया है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है, जिसमें शासन की ओर से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
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सरपंच और पंचायत सचिव की भूमिका पर सवाल
यह जनहित याचिका शाहनगर के पूर्व सरपंच राधेश्याम बृजपुरिया और किसान प्रताप सिंह तोमर की ओर से दायर की गई है। याचिका में वर्तमान सरपंच मनोज कुमार जैन और पंचायत सचिव कुलभूषण चतुर्वेदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए बिलों में कुछ ऐसी फर्मों के नाम शामिल हैं, जिनका संबंध पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों व पदाधिकारियों के परिवार से है। याचिका के अनुसार आलोक ट्रेडर्स नाम की फर्म को सरपंच के भाई से और कन्नौर ट्रेडर्स को पंचायत सचिव के साले से जुड़ा हुआ बताया गया है।
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लिखावट का मिलान कराने की मांग
इस जनहित याचिका का प्रमुख आधार अलग-अलग फर्मों के नाम से लगाए गए सैकड़ों बिलों की लिखावट में पाई गई समानता है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष मांग रखी है कि इन सभी संदिग्ध बिलों की लिखावट का मिलान पंचायत सचिव की हस्तलिपि से कराया जाए, ताकि विकास कार्यों के नाम पर हुई कथित गड़बड़ी की वास्तविक सच्चाई सामने आ सके। उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार से अब तक की जांच का ब्योरा मांगने के बाद अब अगली सुनवाई में शासन द्वारा पेश की जाने वाली स्थिति रिपोर्ट पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी।