सागर: टाइगर रिजर्व में तस्करों के हौसले बुलंद, 52 नग अवैध सागौन की लकड़ी जब्त, सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

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वनमंडल अधिकारी के दिशा-निर्देशों के तहत परिक्षेत्र सुश्री मनीषा मुकाती (वनक्षेत्रपाल) के नेतृत्व में परिक्षेत्र मोहली और झापन की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर टीम ने सुहेला निवासी भीकम सिंह पिता करण सिंह लोधी के घर पर सर्च वारंट के साथ दबिश दी।कार्रवाई के दौरान घर पर ताला बंद मिलने पर ग्राम सरपंच एवं अन्य स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में आसपास तलाशी ली गई, जहां से 52 नग अवैध सागौन की लकड़ियां बरामद की गईं। इस पूरी कार्रवाई में वन अमले के साथ पुलिस चौकी इमलिया का स्टाफ भी साजो-सामान के साथ शामिल रहा।वन विभाग सागौन जब्ती की इस कार्रवाई के जरिए अपनी पीठ थपथपा रहा है लेकिन स्थानीय स्तर पर यह घटना वन विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है। सवाल यह है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के संरक्षित बफर जोन में इतनी भारी मात्रा में बेशकीमती सागौन के पेड़ काटे जाते रहे और टाइगर रिजर्व का मैदानी अमला, बीट गार्ड व अधिकारी पूरी तरह बेखबर रहे? वन्यजीवों की सुरक्षा और जंगलों के संरक्षण के लिए तैनात अमले की यह ढिलाई और निगरानी में कमी क्षेत्र के प्राकृतिक संतुलन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।