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न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की पीठ ने विधि छात्र संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल तथा अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी। अदालत ने माना कि विद्यार्थी संबंधित शैक्षणिक सत्र का शुल्क पहले ही जमा कर चुके हैं, इसलिए उनसे पुनः शिक्षण शुल्क लेना अनुचित है। नए कॉलेज केवल परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक परीक्षा शुल्क और न्यूनतम पर्यवेक्षण शुल्क जैसे वास्तविक आकस्मिक खर्च ही वसूल सकेंगे।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने सरकार के स्थानांतरण मॉड्यूल में शुल्क निर्धारण संबंधी अस्पष्टता और अन्य खामियों का मुद्दा उठाया। साथ ही छात्र हित में विभिन्न व्यावहारिक सुझाव पेश किए। उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल को निर्देश दिया कि वह सभी उपयुक्त निजी कॉलेजों के साथ बैठक करके स्थानांतरित विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम शुल्क तय करे और उसमें पूर्ण एकरूपता सुनिश्चित करे। अदालत ने काउंसिल को याचिकाकर्ताओं के सुझावों को शामिल करते हुए अगली सुनवाई से पहले एक समेकित स्थानांतरण मॉड्यूल तैयार कर प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है।नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और मेधावी विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने के लिए भी पीठ ने कड़ा कदम उठाया है। न्यायालय ने योग्य छात्रों को मेरिट के आधार पर ही कॉलेज आवंटित करने की व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल और विधि छात्र संघ को चार सप्ताह के भीतर नई प्रवेश नियमावली का प्रारूप तैयार करने को कहा गया है।सुनवाई के दौरान 45 निजी नर्सिंग कॉलेजों में सरकारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को कथित तौर पर संकाय सदस्य के रूप में दर्शाने का गंभीर मामला भी सामने आया। याचिकाकर्ता ने इसमें काउंसिल के रजिस्ट्रार की संलिप्तता के आरोप लगाए। इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।