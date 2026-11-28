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विशेष न्यायालय ने दोषी चंद्रकिशोर देशमुख को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 यानी धोखाधड़ी के 10 अलग-अलग मामलों में पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जिसकी कुल अवधि 50 वर्ष बनती है। इसके अतिरिक्त अदालत ने आईपीसी की धारा 409 यानी आपराधिक विश्वासघात के 10 मामलों में सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जो कुल 70 वर्ष होती है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि अदालत के स्पष्ट आदेश के अनुसार दोषी की सभी 20 सजाएं एक के बाद एक यानी क्रमशः चलेंगी, जिससे उसके कारावास की कुल अवधि 120 वर्ष होगी। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 1,13,60,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले ने अदालत के सामने संपूर्ण घटनाक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सारनी के मठारदेव कॉलोनी का निवासी चंद्रकिशोर देशमुख खुद को बैंक का सक्षम फील्ड अफसर बताता था। वह कोल माइंस से सेवानिवृत्त होने वाले सीधे-साधे कर्मचारियों को अपना शिकार बनाता था। आरोपी बुजुर्गों को बैंक से अधिक ब्याज दिलाने और उनकी जमा राशि को कम समय में दोगुनी करने का लालच देता था। झांसे में आकर सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी जीवनभर की पूरी बचत उसे सौंप देते थे। राशि हड़पने के बाद जब पीड़ित पैसे मांगते, तो आरोपी साफ मुकर जाता था।ठगी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की शुरुआत 19 अप्रैल 2018 को हुई थी। सेवानिवृत्त कर्मचारी लवटनराम ने पुलिस के पास पहुंचकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। लवटनराम ने अपनी शिकायत में बताया कि सेवानिवृत्ति के पश्चात डब्ल्यूसीएल से उन्हें 23 लाख रुपये मिले थे, जिनमें से 15 लाख रुपये उन्होंने अधिक ब्याज के लालच में चंद्रकिशोर को सौंप दिए थे। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर मामले की गहन छानबीन आरंभ की, तो ठगी के व्यापक जाल का पता चला।पुलिस विवेचना में सामने आया कि आरोपी ने लवटनराम के अलावा आसाराम, वच्छला बाई, मनोज, कुमोद मुखर्जी, रामदुलारी बाई तथा अरविंद कुमार कुशवाहा सहित कुल 11 सेवानिवृत्त कर्मचारियों से धोखाधड़ी की थी। आरोपी ने कुल 1,13,50,000 रुपये ठग लिए थे। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी के पास से बैंक चेक, बैंक दस्तावेज और वित्तीय पर्चियां जब्त करके मजबूत सबूत जुटाए। पुलिस ने सभी साक्ष्य समेटकर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विचार करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और यह कठोर दंड दिया।