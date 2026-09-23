सागर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला: दो साल तक धमकाकर शोषण का आरोप, मेडिकल जांच में गर्भवती होने का खुलासा

विज्ञापन

सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र से 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पिछले दो साल से डरा-धमकाकर छात्रा का शोषण किया। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें उसके गर्भवती होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद परिजन उसे लेकर महिला थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।