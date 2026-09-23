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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sagar Minor Allegedly Exploited Under Threats for Two Years Pregnancy Revealed During Medical Examination

सागर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला: दो साल तक धमकाकर शोषण का आरोप, मेडिकल जांच में गर्भवती होने का खुलासा

Wed, 23 Sep 2026 02:49 PM IST
सागर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: सागर ब्यूरो Updated Wed, 23 Sep 2026 02:49 PM IST
सार

सागर के रहली थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दो साल तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने धमकी देकर उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया। तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल जांच में उसके गर्भवती होने की जानकारी सामने आई है।

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Sagar Minor Allegedly Exploited Under Threats for Two Years Pregnancy Revealed During Medical Examination
महिला पुलिस थाना सागर - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र से 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पिछले दो साल से डरा-धमकाकर छात्रा का शोषण किया। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें उसके गर्भवती होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद परिजन उसे लेकर महिला थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।
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पेट में दर्द होने पर खुला मामला
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, कुछ दिनों पहले पीड़िता के पेट में लगातार तेज दर्द हो रहा था। उसकी मां ने जब उससे तबीयत खराब होने की वजह पूछी तो उसने मामले की जानकारी दी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पिछले दो साल से उसका शोषण कर रहे थे।
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पीड़िता के अनुसार, जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी। बदनामी और लोक-लाज के डर से वह लंबे समय तक इस बारे में किसी को नहीं बता सकी। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ती गई। डॉक्टर के पास ले जाने पर मेडिकल जांच में उसके गर्भवती होने की जानकारी सामने आई।
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पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया है। वहीं, मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों ने दबिश देना शुरू कर दिया है।


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संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग
घटना सामने आने के बाद शहर के विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।
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