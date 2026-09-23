अपराध: नर्मदापुरम में कांस्टेबल पर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, जेवर भी हड़पे; पुलिस ने किया गिरफ्तार

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नर्मदापुरम पुलिस विभाग में पदस्थ एक आरक्षक पर 37 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरक्षक सोमिल सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है। विभाग की ओर से उसके निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है।