अपराध: नर्मदापुरम में कांस्टेबल पर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, जेवर भी हड़पे; पुलिस ने किया गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नर्मदापुरम Published by: नर्मदापुरम ब्यूरो Updated Wed, 23 Sep 2026 08:34 PM IST
सार
नर्मदापुरम में 37 वर्षीय महिला ने पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक सोमिल सक्सेना पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरक्षक को गिरफ्तार किया। एसपी साईं कृष्णा एस. थोटा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है।
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विस्तार
नर्मदापुरम पुलिस विभाग में पदस्थ एक आरक्षक पर 37 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरक्षक सोमिल सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है। विभाग की ओर से उसके निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है।
मामले की शुरुआत करीब एक साल पहले हुई बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, महिला नर्मदापुरम से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव की रहने वाली है। महिला की आरक्षक से पहचान उस समय हुई, जब उसने उसे रास्ते में लिफ्ट दी थी। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी। महिला ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि कुछ समय बाद आरक्षक ने अपने भाई के इलाज के लिए पैसों की जरूरत बताई। इसके बाद महिला ने उसे करीब 10 ग्राम वजन के आभूषण दे दिए।
ये भी पढ़ें- किरनापुर थाना मामला: महिला से बदसलूकी और अवैध गिरफ्तारी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट, चार पुलिसवालों पर गाज
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कुछ समय बाद महिला ने अपने जेवर वापस मांगे। आरोप है कि आरक्षक ने आभूषण लौटाने की बात कहते हुए उसे अपने घर बुलाया। महिला का आरोप है कि घर पहुंचने के बाद उसके साथ जबरदस्ती की गई। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में ऐसी घटना दो-तीन बार होने का आरोप लगाया है। जब उसे अपने आभूषण वापस नहीं मिले तो उसने पूरे मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद बुधवार को पुलिस ने सोमिल सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया।
एसपी साईं कृष्णा एस. थोटा ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस की जांच जारी है और विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, सोमिल सक्सेना पुलिस लाइन में पदस्थ है और फरवरी से कार्यालय से अनुपस्थित चल रहा था। उसे वर्ष 2022 में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। फिलहाल पुलिस महिला की शिकायत में लगाए गए आरोपों और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।
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मामले की शुरुआत करीब एक साल पहले हुई बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, महिला नर्मदापुरम से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव की रहने वाली है। महिला की आरक्षक से पहचान उस समय हुई, जब उसने उसे रास्ते में लिफ्ट दी थी। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी। महिला ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि कुछ समय बाद आरक्षक ने अपने भाई के इलाज के लिए पैसों की जरूरत बताई। इसके बाद महिला ने उसे करीब 10 ग्राम वजन के आभूषण दे दिए।
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कुछ समय बाद महिला ने अपने जेवर वापस मांगे। आरोप है कि आरक्षक ने आभूषण लौटाने की बात कहते हुए उसे अपने घर बुलाया। महिला का आरोप है कि घर पहुंचने के बाद उसके साथ जबरदस्ती की गई। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में ऐसी घटना दो-तीन बार होने का आरोप लगाया है। जब उसे अपने आभूषण वापस नहीं मिले तो उसने पूरे मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद बुधवार को पुलिस ने सोमिल सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया।
एसपी साईं कृष्णा एस. थोटा ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस की जांच जारी है और विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, सोमिल सक्सेना पुलिस लाइन में पदस्थ है और फरवरी से कार्यालय से अनुपस्थित चल रहा था। उसे वर्ष 2022 में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। फिलहाल पुलिस महिला की शिकायत में लगाए गए आरोपों और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।