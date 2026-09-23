इंदौर: इंदौर के पाटनीपुरा चौराहे पर लगा होर्डिंग सड़क पर गिरा, चपेट में आने के कारण युवक घायल

इंदौर में अवैध होर्डिंगों का मुद्दा गरमाया हुआ है। कोर्ट ने भी अवैध होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी अवैध होर्डिंग को लेकर आमरण अनशन पर बैठा है। इस बीच पाटनीपुरा में गणेश उत्सव का एक होर्डिंग दिन में सड़क पर गिर पड़ा।

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उस समय सड़क से वाहन भी गुजर रहे थे। होर्डिंग एक युवक पर गिरा और उसके कंधे पर चोट लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। होर्डिंग गिरने के बाद दबे युवक को लोगों ने निकाला। होर्डिंग गिरने के कारण मार्ग का ट्रैफिक भी रुका रहा। घायल युवक कानाम श्रेय शर्मा है। वह घर से सामान लेने निकला था, लेकिन होर्डिंग गिरने के कारण हादसे का शिकार हो गया। नंदानगर के गणेश उत्सव का होर्डिंग पाटनीपुरा चौराहे पर लगाया गया है।

कोर्ट दे चुका है अवैध होर्डिंग हटाने के निर्देश

शहर में अवैध होर्डिंगों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी है। कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान अफसरों से कहा था कि शहर में अवैध होर्डिंग हटाए जाएं। अफसरों ने एक-दो दिन अवैध होर्डिंग हटाए, लेकिन त्योहारों के कारण फिर शहर में अवैध होर्डिंग लग गए।

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इसके अलावा राजनीतिक कार्यक्रम भी शहर में हुए। उनके होर्डिंग भी शहर में लगे थे, लेकिन होर्डिंग गिरने की घटना ने एक बार फिर अवैध होर्डिंगों की स्थिति बयां कर दी। शहर में पहले भी होर्डिंग गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं।