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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: A hoarding at Indore's Patnipura Square fell onto the road; a young man was injured after being struck

इंदौर: इंदौर के पाटनीपुरा चौराहे पर लगा होर्डिंग सड़क पर गिरा, चपेट में आने के कारण युवक घायल

Wed, 23 Sep 2026 08:42 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Wed, 23 Sep 2026 08:42 PM IST
सार

इंदौर में हाईकोर्ट के आदेशों और अवैध होर्डिंगों के खिलाफ जारी आमरण अनशन के बीच पाटनीपुरा चौराहे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां गणेश उत्सव का एक होर्डिंग सड़क से गुजर रहे युवक श्रेय शर्मा पर गिर पड़ा, जिससे वह घायल हो गया।

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Indore: A hoarding at Indore's Patnipura Square fell onto the road; a young man was injured after being struck
होर्डिंग सड़क पर गिरा - फोटो : amarujala

विस्तार
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इंदौर में अवैध होर्डिंगों का मुद्दा गरमाया हुआ है। कोर्ट ने भी अवैध होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी अवैध होर्डिंग को लेकर आमरण अनशन पर बैठा है। इस बीच पाटनीपुरा में गणेश उत्सव का एक होर्डिंग दिन में सड़क पर गिर पड़ा।

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उस समय सड़क से वाहन भी गुजर रहे थे। होर्डिंग एक युवक पर गिरा और उसके कंधे पर चोट लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। होर्डिंग गिरने के बाद दबे युवक को लोगों ने निकाला। होर्डिंग गिरने के कारण मार्ग का ट्रैफिक भी रुका रहा। घायल युवक कानाम श्रेय शर्मा है। वह घर से सामान लेने निकला था, लेकिन होर्डिंग गिरने के कारण हादसे का शिकार हो गया। नंदानगर के गणेश उत्सव का होर्डिंग पाटनीपुरा चौराहे पर लगाया गया है।
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कोर्ट दे चुका है अवैध होर्डिंग हटाने के निर्देश

शहर में अवैध होर्डिंगों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी है। कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान अफसरों से कहा था कि शहर में अवैध होर्डिंग हटाए जाएं। अफसरों ने एक-दो दिन अवैध होर्डिंग हटाए, लेकिन त्योहारों के कारण फिर शहर में अवैध होर्डिंग लग गए।

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इसके अलावा राजनीतिक कार्यक्रम भी शहर में हुए। उनके होर्डिंग भी शहर में लगे थे, लेकिन होर्डिंग गिरने की घटना ने एक बार फिर अवैध होर्डिंगों की स्थिति बयां कर दी। शहर में पहले भी होर्डिंग गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं।

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