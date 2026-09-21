एमपी: हाईवे से 300 से ज्यादा दुकानें-टपरे हटे, किसी ने ट्रक को बनाया दुकान, किसी ने ऐसे जमाया कारोबार

सागर जिले में प्रशासन की ओर से नेशनल हाईवे-44 के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब छोटे दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बांदरी से मालथौन तक करीब 52 किलोमीटर के दायरे में हुई कार्रवाई के दौरान 300 से अधिक अवैध दुकानें और टपरे हटाए गए। इससे वर्षों से हाईवे किनारे कारोबार कर रहे कई परिवारों का रोजगार छिन गया। दुकानें टूटने के बाद अब ये परिवार गुजर-बसर के लिए नए और अनोखे ठिकाने तलाशने को मजबूर हैं। कोई पांच हजार रुपए महीने के किराए पर ट्रक लेकर उसमें चाय-नाश्ता बेच रहा है, तो किसी ने मजबूरी में सरकारी प्रतीक्षालय को ही दुकान बना लिया है।

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