सागर जहरीली शराब कांड: पुलिस पर फायरिंग के बाद मुठभेड़ में घायल रवि लखेरा, पैर में लगी गोली, अब अस्पताल में

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार जहरीली शराब मामले के सामने आने के बाद से आरोपी रवि लखेरा लगातार फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। शुक्रवार तड़के मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने बरायठा के जंगल में स्थित हनुमान टोंग मंदिर के आसपास घेराबंदी की। पुलिस का कहना है कि खुद को घिरता देख आरोपी रवि लखेरा ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी मामले की जांच में अहम कड़ी मानी जा रही है। आरोपी से पूछताछ कर अवैध शराब के नेटवर्क और मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।गौरतलब है कि गुरुवार को हुई एक और मौत के बाद जहरीली शराब से मरने वालों का अनधिकृत आंकड़ा 29 पर पहुंच गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक केवल 16 मौतों की पुष्टि की गई है।