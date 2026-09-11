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सागर जहरीली शराब कांड: पुलिस पर फायरिंग के बाद मुठभेड़ में घायल रवि लखेरा, पैर में लगी गोली, अब अस्पताल में

Fri, 11 Sep 2026 11:02 AM IST
सागर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: सागर ब्यूरो Updated Fri, 11 Sep 2026 11:02 AM IST
सार

बंडा में जहरीली शराब मामले के मुख्य आरोपी की तलाश के दौरान पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के बाद उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है।

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Sagar Toxic Liquor Case: Main Accused Arrested After Short Encounter, Shot in Leg Following Firing at Police
एनकाउंटर के बाद अस्पताल में भर्ती आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सागर जिले बंडा क्षेत्र में हाल ही में सामने आए बहुचर्चित जहरीली शराब मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले के मुख्य आरोपी रवि (45) पिता सुरेश लखेरा को शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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पुलिस के अनुसार जहरीली शराब मामले के सामने आने के बाद से आरोपी रवि लखेरा लगातार फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। शुक्रवार तड़के मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने बरायठा के जंगल में स्थित हनुमान टोंग मंदिर के आसपास घेराबंदी की। पुलिस का कहना है कि खुद को घिरता देख आरोपी रवि लखेरा ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी मामले की जांच में अहम कड़ी मानी जा रही है। आरोपी से पूछताछ कर अवैध शराब के नेटवर्क और मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।


पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

अब तक 29 मौत
गौरतलब है कि गुरुवार को हुई एक और मौत के बाद जहरीली शराब से मरने वालों का अनधिकृत आंकड़ा 29 पर पहुंच गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक केवल 16 मौतों की पुष्टि की गई है।
 
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