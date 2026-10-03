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रीवा में भीषण सड़क हादसा: बस-बाइक की टक्कर में चाची-भतीजे की मौत; क्षेत्र में शोक का माहौल

Sat, 03 Oct 2026 08:31 PM IST
रीवा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रीवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रीवा Published by: रीवा ब्यूरो Updated Sat, 03 Oct 2026 08:31 PM IST
सार

रीवा के रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र में शनिवार को बस और बाइक की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार चाची-भतीजे की मौत हो गई। हादसा बंधवा मोड़ के पास हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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Tragic road accident in Rewa: Aunt and nephew killed in head-on collision between bus and bike.
रीवा: हादसे की जांच में जुटी पुलिस।

विस्तार
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रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार चाची-भतीजे की मौत हो गई। मनगवां की ओर से आ रही बस और विपरीत दिशा से आ रही बाइक के बीच बंधवा मोड़ के पास आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार अरुणा सिंह और उनके भतीजे प्रियांश सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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जानकारी के मुताबिक, शनिवार को एक बस मनगवां की तरफ से आ रही थी। इसी दौरान सामने की दिशा से बाइक पर अरुणा सिंह और प्रियांश सिंह जा रहे थे। जैसे ही दोनों वाहन बंधवा मोड़ के पास पहुंचे, दोनों के बीच आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

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घटना की सूचना मिलते ही रायपुर कर्चुलियान थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतकों की पहचान अरुणा सिंह और प्रियांश सिंह के रूप में की है। पुलिस द्वारा हादसे से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है।

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हादसे की वजह की जांच में जुटी पुलिस
रायपुर कर्चुलियान थाना प्रभारी राजकुमार तिवारी ने हादसे में दो लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। बस और बाइक की टक्कर किन परिस्थितियों में हुई, हादसे के समय वाहनों की स्थिति क्या थी और दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या रहा, इन सभी बिंदुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।



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पुलिस ने घटना से जुड़े लोगों से जानकारी लेने के साथ हादसे की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में भी शोक का माहौल है। चाची-भतीजे की एक साथ मौत की खबर से परिजनों और परिचितों में मातम पसरा हुआ है।

 

 

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