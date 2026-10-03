इंदौर: सड़क के गड्ढे से हिला टैंकर, ढक्कन के पास से छलका केमिकल; कई वाहन चालकों को हुई परेशानी

इंदौर शहर के लसूडिया थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब तलावली चंदा के पास सड़क से गुजर रहे एक टैंकर से अचानक केमिकल छलककर सड़क पर फैल गया। केमिकल के संपर्क में आने से वहां से गुजर रहे कुछ वाहन चालकों की आंखों में जलन होने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर फैले केमिकल को साफ कराने के लिए पानी का टैंकर बुलवाया।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, केमिकल से भरा एक टैंकर तलावली चंदा क्षेत्र से गुजर रहा था। इसी दौरान सड़क पर बने गड्ढे के कारण टैंकर के ढक्कन के आसपास से केमिकल छलककर सड़क पर गिरने लगा। कुछ ही देर में सड़क पर फैले केमिकल के संपर्क में आने से वहां से गुजर रहे वाहन चालकों की आंखों में अचानक जलन होने लगी। परेशानी महसूस होने पर कुछ वाहन चालक मौके पर ही रुक गए।

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मौके पर मौजूद लोगों ने प्रभावित वाहन चालकों की मदद की। उन्होंने उनकी आंखों और चेहरे पर पानी डाला, जिससे उन्हें राहत मिली। घटना के बाद सड़क पर फैले केमिकल को लेकर एहतियात बरती गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सड़क की सफाई कराई गई। इसके लिए मौके पर पानी का टैंकर बुलाया गया और सड़क पर फैले केमिकल को पानी से साफ करवाया गया, ताकि अन्य वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी न हो।

घटना की सूचना मिलने के बाद लसूडिया थाना पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, फिलहाल घटना में किसी बड़े हादसे या गंभीर नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि, सड़क पर कितना केमिकल फैला और वह किस तरह टैंकर से बाहर निकला, इसकी जांच की जा रही है।

सबसे अहम सवाल यह है कि टैंकर में आखिर कौन सा केमिकल भरा हुआ था और वह किस कंपनी का था। पुलिस टैंकर से संबंधित जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि टैंकर में भरा केमिकल कहां ले जाया जा रहा था और उसके सड़क पर छलकने की वास्तविक वजह क्या थी।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, केमिकल की प्रकृति और उससे जुड़े अन्य तथ्यों की जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर स्थिति नियंत्रित कर ली है और मामले की जांच जारी है।