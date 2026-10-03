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चार हत्याओं से दहशत: बेटे पर हुआ खून सवार, मां-नाना-नानी और मासूम बहन को लाठियों से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Sat, 03 Oct 2026 03:55 PM IST
अनूपपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुर Published by: अनूपपुर ब्यूरो Updated Sat, 03 Oct 2026 03:55 PM IST
सार

अनूपपुर जिले के अमोदा बिजौरा गांव में प्रेम सिंह ने लाठी-डंडों से हमला कर अपनी मां, नाना-नानी और परिवार के अन्य सदस्यों को निशाना बनाया। घटना में चार लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई घायल हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

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Grandparents and mother killed in a stick attack, five injured
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अनूपपुर जिले के ग्राम अमोदा बिजौरा में शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सनी धाम के समीप एक युवक ने लाठी-डंडों से हमला कर अपनी मां, नाना-नानी और परिवार के अन्य सदस्यों को निशाना बनाया। घटना में चार लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

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जानकारी के अनुसार, ग्राम मरदरी, थाना नौरोजाबाद निवासी प्रेम सिंह करीब एक सप्ताह पहले अपनी मां अनुपिया बाई के साथ ग्राम अमोदा बिजौरा स्थित अपने नाना-नानी के घर आया था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को किसी बात को लेकर उसका सनी धाम के पंडा गंगा सिंह से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर प्रेम सिंह ने कथित तौर पर गंगा सिंह के साथ मारपीट की।

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घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसके नाना-नानी के घर ले जाकर रस्सी से बांध दिया। बताया जा रहा है कि बेटे को बंधा देखकर उसकी मां ने उसे रस्सी से खोल दिया। इसके बाद युवक ने कथित तौर पर अपनी ही मां पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। फिर उसने अपने नाना संपत और नानी भन्नी को भी निशाना बनाया। हमले में तीनों की मौत हो गई है। 

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इसके बाद आरोपी ने अपने मामा चैन सिंह समेत परिवार के अन्य सदस्यों पर भी हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना में करीब पांच वर्षीय मुनका सिंह, भारती सिंह और चंचल समेत कई लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए शहडोल मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इलाज के दौरान मुनका ने दम तोड़ दिया। 


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इसी घटनाक्रम में सनी धाम के पंडा गंगा सिंह भी घायल हो गए। उन्हें भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात की सूचना मिलते ही अनूपपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर उमरिया और अनूपपुर, दोनों जिलों की पुलिस मौजूद रही। घटना की गंभीरता को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 

पुलिस ने आरोपी प्रेम सिंह को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और वारदात के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने और घायलों के बयान दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और दहशत का माहौल है।

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