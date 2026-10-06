रतलाम: भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष ने की आत्महत्या, फांसी लगाने से पहले लिखे सुसाइड नोट में किया ये जिक्र

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कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के मावता गांव में भारतीय जनता पार्टी के सुखेड़ा मंडल उपाध्यक्ष और किराना व्यवसायी 44 वर्षीय कपिल जायसवाल ने मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह उनका शव घर के पास स्थित उनकी किराये की किराना दुकान के अंदर पतरे पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव और व्यापारी जगत में शोक की लहर दौड़ गई।