जिले में अल्पवर्षा के चलते सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। एक ओर प्रशासन जल संरक्षण और पानी की एक-एक बूंद बचाने के लिए सख्त निर्देश दे रहा है, वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग की कथित लापरवाही से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहने का मामला सामने आया है। शनिवार को नहर का पानी खेतों में भरने से एक किसान को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घटना के बाद किसान का दर्द और नाराजगी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के माध्यम से सामने आई है।रातभर ओवरफ्लो होती रही नहर, नाले में बहता रहा पानीमामला जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम सतवासा स्थित बगवाड़ा माइनर की वघवाड़ा वाली माइनर का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नहर पूरी रात ओवरफ्लो होती रही। नहर से निकला पानी आसपास के खेतों में भरता रहा और इसके बाद बहकर सीधे नाले में चला गया। आरोप है कि पूरी रात पानी बहने के बावजूद समय रहते इसे रोकने की प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई।नहर के पानी से पास के एक किसान का करीब 10 एकड़ खेत जलमग्न हो गया। किसान बाबा यादव ने रबी की फसल की बोवनी के लिए खेत को पूरी तरह तैयार कर लिया था। खेत में बुवाई की तैयारी पूरी होने के बाद नहर का पानी भरने से उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। अब खेत में पानी जमा होने के कारण बोवनी का काम पिछड़ गया है। इतना ही नहीं आसपास के कुछ ऐसे खेतों में भी पानी भर गया है, जहां किसान पहले ही बोवनी कर चुके हैं। इससे फसलों को नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है।घटना से परेशान किसान ने वीडियो बनाकर अपनी समस्या सामने रखी है।, जिसमें किसान अपने खेत में भरे पानी को दिखाते हुए अपनी पीड़ा और नाराजगी जाहिर कर रहा है। किसान की परेशानी इस बात को लेकर है कि उसने रबी फसल की बोवनी के लिए खेत तैयार करने में मेहनत और खर्च किया, लेकिन नहर के पानी ने उसकी पूरी तैयारी प्रभावित कर दी। वीडियो के सामने आने के बाद ग्रामीणों और किसानों में सिंचाई विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ गई है।इस घटना ने सिंचाई विभाग की निगरानी व्यवस्था, नहर की सफाई और जल प्रबंधन की तकनीक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ कम बारिश के कारण क्षेत्र में पानी की कमी की चिंता है, वहीं दूसरी तरफ नहर का पानी इस तरह व्यर्थ बहना व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है।ग्रामीणों और किसानों का सवाल है कि जब नहर पूरी रात ओवरफ्लो होती रही, तो जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। समय रहते पानी का बहाव क्यों नहीं रोका गया। किसानों ने मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने और प्रभावित किसान के खेत में हुए नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।नर्मदापुरम के सिवनी मालवा तहसील के ग्राम सतवासा में नहर ओवरफ्लो होने से किसान का करीब 10 एकड़ खेत जलमग्न हो गया। रबी की बोवनी प्रभावित होने से परेशान किसान ने वायरल वीडियो में अपनी पीड़ा और सिंचाई विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर की।