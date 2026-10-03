एमपी: रायसेन जिला पंचायत वार्ड-3 में पूजा चौकसे की फिर जीत, 4900 मतों से हासिल की विजय; समर्थकों ने मनाया जश्न

रायसेन जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक-3 के उपचुनाव में पूजा राकेश चौकसे ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। शनिवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई मतगणना के बाद उन्हें 4900 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया। परिणाम सामने आते ही उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल बन गया और उन्होंने जीत का जश्न मनाया।

मतों की गिनती छह चरणों में पूरी कराई गई। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया। अधिकारियों की मौजूदगी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतों की गणना की गई। परिणाम घोषित होने तक प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की नजर हर चरण के आंकड़ों पर बनी रही।

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मतगणना के दौरान प्रेक्षक निसार अहमद खान, जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज उपाध्याय से मतगणना प्रक्रिया की जानकारी ली। साथ ही मतगणना कार्य में लगे कर्मचारियों से भी आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

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पूजा चौकसे की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिला पंचायत वार्ड-3 की सीट को लेकर पहले लंबी कानूनी प्रक्रिया चली थी। चौकसे ने अपने पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद सीट रिक्त होने पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की।

परिणाम घोषित होने के बाद पूजा राकेश चौकसे ने मतदाताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में मिला जनसमर्थन उनके लिए केवल जीत का आंकड़ा नहीं, बल्कि जनता के भरोसे की जिम्मेदारी है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और वार्ड के विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही।

पूजा चौकसे ने अपनी जीत को 'सत्य की विजय' बताते हुए कहा कि लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद जनता ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है। उन्होंने इस भरोसे को क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करने की बात कही।

चौकसे ने क्षेत्र में चली आ रही रूढ़िवादी सोच और व्यवस्थागत समस्याओं को दूर करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी प्राथमिकता लोगों की आवाज को मजबूती से उठाना और क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए काम करना रहेगा। परिणाम घोषित होने के बाद समर्थकों ने एक-दूसरे को बधाई दी और जीत की खुशी मनाई। उपचुनाव के नतीजे के साथ ही वार्ड-3 की राजनीति में नई स्थिति सामने आई है। अब पूजा चौकसे के सामने जनता के भरोसे पर खरा उतरने और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी।