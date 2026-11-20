राजधानी भोपाल में दो साल पुरानी रंजिश के चलते चार भाइयों ने एक किसान की पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपियों ने शव गांव के बाहर नाले में फेंक दिया। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना नजीराबाद थाना क्षेत्र के सुथला गांव की है।

खेत में सिंचाई करने के लिए बेटे के साथ निकले 55 वर्षीय किसान धूल सिंह को रास्ते में घेरकर आरोपियों ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए पिता-पुत्र अलग-अलग दिशाओं में भागे। बेटा किसी तरह हमलावरों के चंगुल से बचकर घर पहुंच गया, लेकिन पिता की जान नहीं बच सकी। तलाश के दौरान किसान का शव गांव के बाहर नाले में मिला।

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सरकारी जमीन के विवाद में हुई थी दो भाइयों की हत्या

पुलिस के अनुसार, धूल सिंह पिता गंगाराम का पूर्व सरपंच गणपत सिंह गुर्जर के परिवार से सरकारी जमीन को लेकर करीब दो साल से विवाद चल रहा था। वर्ष 2024 में इसी रंजिश के चलते धूल सिंह के परिवार के सदस्यों ने गणपत सिंह के परिवार के दो सगे भाइयों रंगलाल और उसके एक अन्य भाई की हत्या कर दी थी।

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इस दोहरे हत्याकांड में धूल सिंह के परिवार के 16 सदस्य जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है कि पुराने मामले में राजीनामा करने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। इसी पुरानी दुश्मनी के चलते एक बार फिर खूनी वारदात को अंजाम दिया गया।



खेत जाते समय पिता-पुत्र पर किया हमला

बीती रात करीब 12:30 बजे धूल सिंह अपने बेटे जसवंत के साथ खेत में सिंचाई करने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में हरिनारायण, बलराम, राजू और रवि गुर्जर ने उन्हें घेर लिया। चारों ने कुल्हाड़ी और डंडों से पिता-पुत्र पर हमला कर दिया।

अचानक हुए हमले से बचने के लिए दोनों अलग-अलग दिशाओं में भागे। जसवंत किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंच गया, लेकिन धूल सिंह लापता हो गए। पिता के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान गांव के बाहर नाले में उनका शव मिला। शरीर पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमले के गंभीर निशान थे।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक, चारों आरोपियों ने अपने दो भाइयों की हत्या का बदला लेने के इरादे से किसान की हत्या की। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।