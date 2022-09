{"_id":"63297f4b6efef87eef6c7e85","slug":"mp-news-dharnendra-kumar-jain-deputy-secretary-to-the-governor-removed-somvanshi-became-the-new-deputy-sec","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: राज्यपाल के उपसचिव धरणेन्द्र कुमार जैन को हटाया, स्वरोचित सोमवंशी बने नए उपसचिव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के उपसचिव 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन को हटा दिया गया है। उनकी जगह 2012 बैच के ही आईएएस अधिकारी स्वरोचित सोमवंशी को राज्यपाल का उपसचिव बनाया गया है। सोमवंशी अभी तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ थे। धरणेन्द्र कुमार जैन को मध्य प्रदेश शासन में उप सचिव पदस्थ किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने के उप सचिव जितेंद्र सिंह चौहान के हस्ताक्षर से मंगलवार को आदेश जारी किए गए।

MP News: Dharnendra Kumar Jain, Deputy Secretary to the Governor, removed, Somvanshi became the new Deputy Secretary

