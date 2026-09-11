इंदौर में हादसा: सांची प्लांट में हुआ विस्फोट, कढ़ाई फटने से कर्मचारी की मौत, एक गंभीर घायल

मांगलिया स्थित सांची दूध प्लांट में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। पेड़े बनाने वाली यूनिट में अचानक कढ़ाई फटने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद प्लांट में कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।

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