मप्र: न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने संभाली हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश की कमान, गॉड ऑफ ऑनर से स्वागत

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने शुक्रवार को जबलपुर स्थित मुख्यपीठ पहुंचकर विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोगजे ने कहा कि न्यायपालिका में लोगों का भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास रहेगा कि न्याय की प्रक्रिया अधिक प्रभावी, सुगम और समयबद्ध बने। बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय से न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है।