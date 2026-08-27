इंदौर क्राइम: 25 लाख के सोने-चांदी के जेवरात चोरी करने वाले दो गिरफ्तार, जमीन में गाड़कर छिपा रखा था माल

शहर में एक मकान का ताला तोड़कर करीब 25 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी के बाद दोनों ने जेवरात आपस में बांट लिए और पुलिस से बचने के लिए अपने-अपने घर के पास जमीन में गड्ढा खोदकर उन्हें गाड़ दिया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से करीब 100 ग्राम सोने और ढाई किलो चांदी के जेवरात बरामद किए हैं।

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