{"_id":"6285c4c802af59137101d2bd","slug":"mp-corona-update-45-new-positives-were-found-in-the-state-infection-in-small-districts-raised-concern","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP Corona Update: प्रदेश में 45 नए पॉजिटिव मिले, छोटे जिलों में संक्रमण ने बढ़ाई चिंता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Thu, 19 May 2022 09:47 AM IST