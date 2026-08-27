भिंड: पांच हजार की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार, खेत का नामांतरण करने के बदले मांग रहा था तीस हजार

भिंड जिले के मेहगांव क्षेत्र में लोकायुक्त टीम ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी संजय बघेल को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पटवारी सिमार में पदस्थ बताया जा रहा है। कार्रवाई पटवारी के घर पर की गई।

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