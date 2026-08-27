सीधी हादसा: तेज रफ्तार ट्रक पेड़ से टकराया, दो घंटे तक केबिन में फंसा रहा चालक; जेसीबी से काटकर निकाला

सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चमराडोल में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। करीब दो घंटे तक चालक ट्रक में फंसा रहा, जिसके बाद जेसीबी, ड्रिल और कटर की मदद से ट्रक के क्षतिग्रस्त हिस्सों को काटकर और अलग कर उसे बाहर निकाला जा सका।

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