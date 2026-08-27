इंदौर: कलेक्टर ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश, बैरिकेड्स फांदकर अंदर घुसे ABVP कार्यकर्ता

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प्रदर्शन के दौरान छात्र कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा को ही ज्ञापन सौंपने पर अड़े रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक परिसर के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए और अंदर दाखिल हो गए। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कार्यकर्ताओं ने मुख्य भवन के प्रवेश द्वार को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिस और सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। घटना के पश्चात पूरे परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।छात्र नेताओं ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों और शासकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्तर पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि विद्यार्थियों को न्यूनतम बुनियादी संसाधनों के बिना अध्ययन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। संगठन ने मांग रखी है कि शासन को तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों में साफ, सुरक्षित और सुविधायुक्त माहौल सुनिश्चित करना चाहिए।प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कई शासकीय महाविद्यालयों में पीने के स्वच्छ पानी, शौचालयों की सफाई, बैठने की सुव्यवस्थित व्यवस्था, लाइब्रेरी, लैब और खेल मैदानों की हालत बेहद दयनीय है। इसके अलावा बिजली आपूर्ति, छात्राओं की सुरक्षा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाहन पार्किंग और प्राथमिक चिकित्सा जैसी अति आवश्यक सुविधाओं की भी भारी अनदेखी की जा रही है। छात्र प्रतिनिधियों का तर्क है कि शिक्षा का अधिकार केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को गरिमापूर्ण शैक्षणिक वातावरण देना भी प्रशासन का कर्तव्य है।