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इंदौर: कलेक्टर ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश, बैरिकेड्स फांदकर अंदर घुसे ABVP कार्यकर्ता

Thu, 27 Aug 2026 04:42 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Thu, 27 Aug 2026 04:42 PM IST
सार

छात्रों ने कॉलेजों में पीने के पानी, शौचालय, लाइब्रेरी और सुरक्षा जैसी 10 से अधिक बुनियादी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
 

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कलेक्टर को ज्ञापन देने पर अड़े छात्र - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
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मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में व्यवस्था सुधार की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को इंदौर स्थित कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर धरना-प्रदर्शन किया।
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कलेक्टर कार्यालय में सुरक्षा बलों से धक्कामुक्की
प्रदर्शन के दौरान छात्र कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा को ही ज्ञापन सौंपने पर अड़े रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक परिसर के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए और अंदर दाखिल हो गए। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कार्यकर्ताओं ने मुख्य भवन के प्रवेश द्वार को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिस और सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। घटना के पश्चात पूरे परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
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शासकीय संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी
छात्र नेताओं ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों और शासकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्तर पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि विद्यार्थियों को न्यूनतम बुनियादी संसाधनों के बिना अध्ययन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। संगठन ने मांग रखी है कि शासन को तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों में साफ, सुरक्षित और सुविधायुक्त माहौल सुनिश्चित करना चाहिए।
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महाविद्यालयों में प्रशासनिक लापरवाही का आरोप
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कई शासकीय महाविद्यालयों में पीने के स्वच्छ पानी, शौचालयों की सफाई, बैठने की सुव्यवस्थित व्यवस्था, लाइब्रेरी, लैब और खेल मैदानों की हालत बेहद दयनीय है। इसके अलावा बिजली आपूर्ति, छात्राओं की सुरक्षा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाहन पार्किंग और प्राथमिक चिकित्सा जैसी अति आवश्यक सुविधाओं की भी भारी अनदेखी की जा रही है। छात्र प्रतिनिधियों का तर्क है कि शिक्षा का अधिकार केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को गरिमापूर्ण शैक्षणिक वातावरण देना भी प्रशासन का कर्तव्य है।
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