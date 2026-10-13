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एमपी बोर्ड: 10वीं और 12वीं के मॉडल प्रश्न पत्र जारी, परीक्षार्थियों को तैयारी का आकलन करने में मिलेगी मदद

Tue, 13 Oct 2026 08:01 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Tue, 13 Oct 2026 08:01 PM IST
सार

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए विषयवार मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं। विद्यार्थी इन्हें आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यास से प्रश्नपत्र का प्रारूप समझने, समय प्रबंधन सुधारने और कमजोर विषयों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

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mp board class 10th-12th model question papers 2026 released
बोर्ड परीक्षाओं के लिए विषयवार मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए विषयवार मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। मंडल ने इन मॉडल प्रश्न पत्रों को अपने आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। इनकी मदद से विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नपत्र का प्रारूप समझने के साथ-साथ अपनी तैयारी का सटीक आकलन भी कर सकेंगे।
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प्रश्नपत्र का पैटर्न और समय प्रबंधन
बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के दौरान विद्यार्थियों के सामने अक्सर यह प्रश्न रहता है कि प्रश्नपत्र में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और उन्हें हल करने में कितना समय लगेगा। मॉडल प्रश्न पत्रों के अभ्यास से इस भ्रम को दूर करने में मदद मिल सकती है। विद्यार्थी इनके जरिये वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के स्वरूप को समझ सकते हैं। इसके साथ ही निर्धारित अंक योजना के अनुसार उत्तर लिखने का अभ्यास भी किया जा सकता है। समय सीमा के भीतर मॉडल प्रश्न पत्र हल करने से विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन का अच्छा अभ्यास होगा, जिससे प्रश्नों के चयन और उत्तरों की प्राथमिकता तय करने में आसानी होगी।
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कमजोर विषयों की पहचान और डाउनलोड प्रक्रिया
मॉडल पेपर केवल प्रश्नपत्र का ढांचा समझने का जरिया नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से छात्र अपनी पढ़ाई की कमियों को भी पहचान सकते हैं। नियमित अभ्यास के बाद छात्र यह आकलन कर सकेंगे कि किन विषयों या अध्यायों पर उन्हें अधिक समय देने की जरूरत है। इन मॉडल प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करने के लिए विद्यार्थियों को आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाना होगा। पोर्टल पर मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित लिंक पर क्लिक करके विद्यार्थी अपनी कक्षा 10वीं या 12वीं का चयन कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित विषय का प्रश्नपत्र खोलकर उसे डाउनलोड किया जा सकता है। छात्र इन प्रश्नपत्रों को निर्धारित समय में हल करके और उत्तरों का मूल्यांकन करके अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और तैयारी को प्रभावी बना सकते हैं।
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