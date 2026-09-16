मैहर: मां शारदा मंदिर की ड्योढ़ी पर जलेंगे 1 लाख 11 हजार दीप; जिलेभर में जगमगाएंगे 4.86 लाख आशीर्वाद के दीपक

मैहर जिले में सेवा, समर्पण और जनभागीदारी की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। एक माह तक चलने वाला यह अभियान 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवा एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों के साथ सामाजिक सहभागिता से जुड़े कार्यक्रम होंगे।

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