मैहर: मां शारदा मंदिर की ड्योढ़ी पर जलेंगे 1 लाख 11 हजार दीप; जिलेभर में जगमगाएंगे 4.86 लाख आशीर्वाद के दीपक
मैहर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलेगा। गुरुवार शाम 7 बजे आशीर्वाद के दीप कार्यक्रम में जिलेभर में 4 लाख 86 हजार दीप जलाए जाएंगे। मां शारदा मंदिर की ड्योढ़ी पर 1 लाख 11 हजार दीप प्रज्वलित होंगे। अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों से होगी।
विस्तार
मैहर जिले में सेवा, समर्पण और जनभागीदारी की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। एक माह तक चलने वाला यह अभियान 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवा एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों के साथ सामाजिक सहभागिता से जुड़े कार्यक्रम होंगे।
अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों से होगी। जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित शिविरों में नागरिक स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे। अभियान का उद्देश्य लोगों को समाजहित के कार्यों से जोड़ना और जनभागीदारी के माध्यम से सेवा की भावना को मजबूत करना है।
शाम 7 बजे होगा आशीर्वाद के दीप का कार्यक्रम
सेवा संकल्प अभियान के तहत गुरुवार शाम 7 बजे आशीर्वाद के दीप कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जिलेभर में बड़े स्तर पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के घरों के साथ प्रमुख धार्मिक, सार्वजनिक और सामाजिक स्थलों पर भी दीप जलाए जाएंगे। मैहर शहर में घंटाघर, कटनी तिराहा, अलाउद्दीन चौक और पूर्व दरवाजा सहित प्रमुख स्थानों पर दीप प्रज्वलन होगा। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और आम लोगों की सहभागिता रहेगी।
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रामनगर और अमरपाटन में भी विशेष आयोजन
रामनगर जनपद के राम-जानकी मंदिर और अमरपाटन जनपद के गौरीशंकर तालाब में विशेष दीप प्रज्वलन कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा जिले की सभी ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, जनपद क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर भी दीप जलाए जाएंगे।
मां शारदा मंदिर की ड्योढ़ी पर जलेंगे 1.11 लाख दीप
सेवा संकल्प अभियान का सबसे बड़ा आयोजन मां शारदा माता मंदिर की ड्योढ़ी पर होगा। यहां एक साथ 1 लाख 11 हजार आशीर्वाद के दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। बड़ी संख्या में दीप जलने से मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा उठेगा। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और नागरिकों की सहभागिता की संभावना है।
जिलेभर में 4 लाख 86 हजार दीप जलाने का लक्ष्य
अभियान के तहत पूरे मैहर जिले में कुल 4 लाख 86 हजार आशीर्वाद के दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें मां शारदा मंदिर की ड्योढ़ी पर जलाए जाने वाले 1.11 लाख दीप भी शामिल हैं। आयोजन के जरिए सेवा, सहयोग, जनभागीदारी और सामाजिक एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया जाएगा।
17 अक्टूबर तक जारी रहेंगी सेवा गतिविधियां
सेवा संकल्प अभियान केवल दीप प्रज्वलन तक सीमित नहीं रहेगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा एवं जनकल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। रक्तदान शिविर से शुरुआत के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में सामाजिक सरोकार और सेवा से जुड़े कार्यक्रम होंगे।
जनभागीदारी से व्यापक बनाने की तैयारी
अभियान के तहत मंदिर, बाजार, सार्वजनिक स्थल, ग्राम पंचायत, विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शाम 7 बजे जिले के अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दीप प्रज्वलित किए जाने से मैहर का बड़ा हिस्सा दीपों की रोशनी से जगमगाता नजर आएगा। अभियान के माध्यम से नागरिकों को सेवा और समाजहित की गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।