फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   'Seva Sankalp Abhiyan' launched in Maihar; 111,000 lamps to be lit at the threshold of the Maa Sharda Temple.

मैहर: मां शारदा मंदिर की ड्योढ़ी पर जलेंगे 1 लाख 11 हजार दीप; जिलेभर में जगमगाएंगे 4.86 लाख आशीर्वाद के दीपक

Wed, 16 Sep 2026 08:27 PM IST
मैहर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर Published by: मैहर ब्यूरो Updated Wed, 16 Sep 2026 08:27 PM IST
सार

मैहर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलेगा। गुरुवार शाम 7 बजे आशीर्वाद के दीप कार्यक्रम में जिलेभर में 4 लाख 86 हजार दीप जलाए जाएंगे। मां शारदा मंदिर की ड्योढ़ी पर 1 लाख 11 हजार दीप प्रज्वलित होंगे। अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों से होगी।

विज्ञापन
'Seva Sankalp Abhiyan' launched in Maihar; 111,000 lamps to be lit at the threshold of the Maa Sharda Temple.
मैहर में चलेगा सेवा संकल्प अभियान का कार्यक्रम

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मैहर जिले में सेवा, समर्पण और जनभागीदारी की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। एक माह तक चलने वाला यह अभियान 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवा एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों के साथ सामाजिक सहभागिता से जुड़े कार्यक्रम होंगे।

विज्ञापन


अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों से होगी। जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित शिविरों में नागरिक स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे। अभियान का उद्देश्य लोगों को समाजहित के कार्यों से जोड़ना और जनभागीदारी के माध्यम से सेवा की भावना को मजबूत करना है।
विज्ञापन


शाम 7 बजे होगा आशीर्वाद के दीप का कार्यक्रम
सेवा संकल्प अभियान के तहत गुरुवार शाम 7 बजे आशीर्वाद के दीप कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जिलेभर में बड़े स्तर पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के घरों के साथ प्रमुख धार्मिक, सार्वजनिक और सामाजिक स्थलों पर भी दीप जलाए जाएंगे। मैहर शहर में घंटाघर, कटनी तिराहा, अलाउद्दीन चौक और पूर्व दरवाजा सहित प्रमुख स्थानों पर दीप प्रज्वलन होगा। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और आम लोगों की सहभागिता रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- कीर्तिमान की तैयारी: महाकाल की नगरी में रचा जाएगा नया इतिहास, 17 सितंबर को 25 लाख दीपों से जगमगाएगी अवंतिका

रामनगर और अमरपाटन में भी विशेष आयोजन
रामनगर जनपद के राम-जानकी मंदिर और अमरपाटन जनपद के गौरीशंकर तालाब में विशेष दीप प्रज्वलन कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा जिले की सभी ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, जनपद क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर भी दीप जलाए जाएंगे।

मां शारदा मंदिर की ड्योढ़ी पर जलेंगे 1.11 लाख दीप
सेवा संकल्प अभियान का सबसे बड़ा आयोजन मां शारदा माता मंदिर की ड्योढ़ी पर होगा। यहां एक साथ 1 लाख 11 हजार आशीर्वाद के दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। बड़ी संख्या में दीप जलने से मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा उठेगा। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और नागरिकों की सहभागिता की संभावना है।

जिलेभर में 4 लाख 86 हजार दीप जलाने का लक्ष्य
अभियान के तहत पूरे मैहर जिले में कुल 4 लाख 86 हजार आशीर्वाद के दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें मां शारदा मंदिर की ड्योढ़ी पर जलाए जाने वाले 1.11 लाख दीप भी शामिल हैं। आयोजन के जरिए सेवा, सहयोग, जनभागीदारी और सामाजिक एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया जाएगा।


17 अक्टूबर तक जारी रहेंगी सेवा गतिविधियां
सेवा संकल्प अभियान केवल दीप प्रज्वलन तक सीमित नहीं रहेगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा एवं जनकल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। रक्तदान शिविर से शुरुआत के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में सामाजिक सरोकार और सेवा से जुड़े कार्यक्रम होंगे।

जनभागीदारी से व्यापक बनाने की तैयारी
अभियान के तहत मंदिर, बाजार, सार्वजनिक स्थल, ग्राम पंचायत, विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शाम 7 बजे जिले के अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दीप प्रज्वलित किए जाने से मैहर का बड़ा हिस्सा दीपों की रोशनी से जगमगाता नजर आएगा। अभियान के माध्यम से नागरिकों को सेवा और समाजहित की गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed