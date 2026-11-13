मैहर: स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का असर, NH-30 पर पांच किलोमीटर लंबा जाम; स्कूल बस और एम्बुलेंस भी फंसी

देशभर में चल रहे ड्राइवरों के स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का असर मैहर में भी देखने को मिला। शुक्रवार को NH-30 पर कटिया मंदिर के पास अमर शहीद ज्योति स्थल के समीप वाहन चालक कल्याण एकता संगठन ऑल इंडिया के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सड़क पर बैठकर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान हाईवे पर करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया।

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