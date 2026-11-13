सीहोर: भैंस खेत में घुसने के विवाद में की थी हत्या, चार दोषियों को उम्रकैद; 12 हजार का जुर्माना भी भरना होगा

खेत में भैंस के घुसने जैसी मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद इतना खूनी हो गया कि चार लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी और लाठियों से बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इस जघन्य वारदात में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए चारों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार चौहान, तहसील आष्टा के न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए चारों को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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