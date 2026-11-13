इंदौर: इंदौर में बीएसएफ के नवआरक्षकों की शपथ परेड, सवा सौ जवान अब देश की सीमा पर देंगे पहरा

इंदौर के बीएसएफ परिसर में शुक्रवार को सवा सौ नवआरक्षकों की शपथ परेड हुई। मुख्य अतिथि बीएसएफ के महानिरीक्षक तेजिंदर पाल सिंह सिद्धू थे। उन्होंने परेड की सलामी ली और नवआरक्षकों को संविधान की अखंडता बनाए रखने और देश की रक्षा करने की शपथ दिलाई। परेड के बाद नवआरक्षकों ने दक्षिण भारत का ओयिलाट्टम नृत्य प्रस्तुत किया। अन्य कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी हुईं। इस शपथ परेड में कई आरक्षकों के परिजन भी शामिल हुए थे।

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बीएसएफ के प्रशिक्षण के दौरान 44 सप्ताह तक नवआरक्षकों को हथियार चलाने, मैप रीडिंग, युद्ध कौशल, निशानेबाजी, सीमा की निगरानी सहित आतंकवाद विरोधी अभियानों और तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया गया। शपथ परेड के बाद अब इन नवआरक्षकों को देश की अलग-अलग सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान अलग-अलग विधाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नवआरक्षकों को पुरस्कृत भी किया गया। विज्ञापन

इंदौर के बीएसएफ परिसर में हर साल सैकड़ों आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वे परिसर में ही रहकर देश की सीमाओं पर तैनात रहने और दुश्मनों का मुकाबला करने के गुर सीखते हैं। शुक्रवार को हुई परेड इस साल की आखिरी परेड थी। अब नए साल में फिर नए बैच को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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