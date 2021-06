मध्यप्रदेश: 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों के इस्तीफे, मंत्री सारंग बोले-हाईकोर्ट का आदेश मानें

उधर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि रेसीडेंट डॉक्टर हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। मप्र हाईकोर्ट ने उनकी हड़ताल को असंवैधानिक करार दिया है। उन्हें कोर्ट के आर्डर का पालन करना चाहिए और तत्काल काम पर लौटना चाहिए। सारंग ने कहा कि मैं सोचता हूं कि ये डॉक्टर कोर्ट के आदेश का आदर करेंगे।

They (resident doctors) don’t want to speak with us. High Court has termed this protest unconstitutional. They should follow Court’s order & resume working immediately. I think they will respect and follow High Court’s order: Madhya Pradesh Health Minister Vishvas Kailash Sarang pic.twitter.com/9gmPqSMjn0