{"_id":"62905b2acaf26e4d8e450c7a","slug":"madhya-pradesh-cm-s-big-announcement-government-will-give-15-lakh-incentives-to-panchayats-for-electing-sarpanch-and-panch-women-unopposed","type":"story","status":"publish","title_hn":"Madhya Pradesh: सीएम का बड़ा ऐलान, निर्विरोध सरपंच एवं पंच महिलाओं को चुनने पर पंचायतों को 15 लाख प्रोत्साहन राशि देगी सरकार ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 27 May 2022 10:31 AM IST