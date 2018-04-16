Yadi yogyata ko darkinar kar ke ayogya logon ka chayan kiya jaaega, yadi 90% waale ko baitha diya jaaega aur 40% wale ki niyukti ki jaaegi toh ye desh ke liye ghatak hai: Gopal Bhargava, #MadhyaPradesh Minister pic.twitter.com/zf6Pq8d0tF— ANI (@ANI) April 16, 2018
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सीबीआई आज उन्नाव गैंगरेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नार्को टेस्ट करा सकती है। इसके अलावा कुलदीप सिंह सेंगर व सह आरोपी शशि सिंह को उन्नाव के माखी में क्राइम सीन पर भी ले जा सकती है।
16 अप्रैल 2018