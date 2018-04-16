शहर चुनें

अपना शहर चुनें

Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   madhya pradesh bjp minister gopal bhargava gave controversial statement on reservation

आरक्षण पर बीजेपी मंत्री बोले- 40% वाले को 90% वाले के ऊपर चढ़ा दोगे तो देश पिछड़ जाएगा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 16 Apr 2018 09:48 AM IST
madhya pradesh bjp minister gopal bhargava gave controversial statement on reservation
SC-ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ दलितों ने 2 अप्रैल को भारत बंद का आयोजन किया था। इस दौरान पूरे देश में भारी हिंसा देखने को मिली। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। तभी से भाजपा अपने दलित वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। हालांकि शिवराज सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव का ताजा बयान पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है।
भार्गव ने रविवार को नरसिंहपुर में ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि 'यदि योग्यता को दरकिनार करके अयोग्य लोगों का चयन किया जाए, यदि 90 फीसदी वाले को बैठा दिया जाएगा और 40 फीसदी वाले की नियुक्ति की जाए तो यह देश के लिए घातक है।' उन्होंने कहा इससे हमारा देश पिछड़ जाएगा। कहीं ब्राह्मणों के साथ अन्याय न हो जाए। यह प्रतिभा के साथ एक मजाक है और ईश्वर की व्यवस्था के साथ अन्याय हो रहा है। 
 
हालांकि अपने बयान पर बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को राजनीतिक कारणों से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह आरक्षण के घोर समर्थक हैं और उन्होंने अपने बयान में आरक्षण शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया। भार्गव के मुताबिक उनके 40 साल के राजनीतिक करियर में भी उन्होंने कभी आरक्षण शब्द का उल्लेख नहीं किया। 

RELATED

bjp gopal bhargava controversial statement

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

Spotlight

Know birthday girl Lara Dutta fitness secrets to have a perfect figure like her
Fitness

लारा दत्ता की फिटनेस का खुल गया राज, अब आप भी दिख सकती हैं उनकी तरह हॉट

16 अप्रैल 2018

Know birthday girl Lara Dutta beauty secrets to have fair glowing skin
Beauty tips

लारा दत्ता की तरह दिखना चाहती हैं खूबसूरत तो काम आएंगे ये 5 ब्यूटी टिप्स

16 अप्रैल 2018

सपना चौधरी
Bollywood

Photos: अर्शी खान को चप्पल से मारने को तैयार थीं सपना चौधरी, अब भाई की शादी में हुई गहरी दोस्ती

16 अप्रैल 2018

Ram Gopal Varma
Bollywood

'टॉपलेस विरोध करने वाली श्री रेड्डी सम्राट अशोक की तरह महान'

16 अप्रैल 2018

weekly
Predictions

साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 अप्रैल: जानिए इस हफ्ते किसे होगा फायदा और किसको हो सकता है नुकसान

16 अप्रैल 2018

Raj Kapoor
Bollywood

B'Day Spl: बॉलीवुड में भी अमर हैं चार्ली चैपलिन, राज कपूर से श्रीदेवी तक से जुड़ा है खास रिश्ता

16 अप्रैल 2018

हेमंत बृजवासी
Bollywood

'राइजिंग स्टार 2' का खिताब इस कंटेस्टेंट ने किया अपने नाम, ट्रॉफी के साथ Winner को मिले 20 लाख रुपये

16 अप्रैल 2018

switzerland
Weird Stories

स्विट्जरलैंड के चौंकाने वाले ये 5 राज, दुनिया के बाकी देश इसके आगे भरतेेेे हैं पानी

16 अप्रैल 2018

Justice For Asifa
Bollywood

कठुआ, उन्नाव रेप केस: बेटे के साथ सड़क पर उतरीं ट्विंकल खन्ना,प्रोटेस्ट में शामिल हुआ पूरा बॉलीवुड

16 अप्रैल 2018

Know how Mouth ulcer can be cured with gulkand or rose petal jam
Healthy Food

गर्मियों में हर बीमारी को छूमंतर कर देगी रसोई में रखी ये घरेलू चीज, जानिए बनाने का सही तरीका

16 अप्रैल 2018

Most Read

दुष्कर्म के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर।
Lucknow

उन्नाव कांड: आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का आज हो सकता है नार्को टेस्ट

सीबीआई आज उन्नाव गैंगरेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नार्को टेस्ट करा सकती है। इसके अलावा कुलदीप सिंह सेंगर व सह आरोपी शशि सिंह को उन्नाव के माखी में क्राइम सीन पर भी ले जा सकती है।

16 अप्रैल 2018

cloud
Dehradun

उत्तराखंड: मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आज कई इलाकों में होगी बारिश

16 अप्रैल 2018

bihar: election for 11 seats of MLC, nitish kumar and sushil modi are on the field

बिहार: MLC की 11 सीटों के लिए चुनाव, मैदान में नीतीश और सुशील मोदी

16 अप्रैल 2018

kathua
Jammu

कठुआ कांडः एजाज खान ने किया ऐलान, आरोपियों की गर्दन लाने वाले को दूंगा 50 लाख

15 अप्रैल 2018

प्रतीकात्मक तस्वीर
Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश: भोपाल में बड़ा ट्रेन हादसा, पैसेंजर के बेपटरी होने से 200 घायल

15 अप्रैल 2018

kathua
Jammu

कठुआ कांडः केरल के एक पिता ने अपनी नवजात बच्ची को दिया गैंगरेप पीड़िता का नाम

16 अप्रैल 2018

gangrape with girl in moving car on Yamuna Expressway mathura, two arrested
Agra

UP: यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में युवती से गैंगरेप, दो लोग गिरफ्तार

16 अप्रैल 2018

प्रतीकात्मक तस्वीर
Chandigarh

पंचायत का तुगलकी फरमान, लड़कियों के जींस पहनने और मोबाइल रखने पर लगाई रोक

16 अप्रैल 2018

mehbooba mufti
Jammu

कठुआ कांडः CM महबूबा ने भाजपा मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर राज्यपाल को भेजा

15 अप्रैल 2018

डेमो पिक
Dehradun

इलाहाबाद में करीब चार माह बंधक रखा, महंत रविंद्र पर लगाया बंधक बनाने का आरोप

16 अप्रैल 2018

Related Videos

रात के अंधेरे में ट्रेन के पांच डिब्बे पटरी से उतरे, 12 लोग हुए घायल

मध्य प्रदेश के कटनी जिले से चोपन की ओर जाने वाली नाइट पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा शनिवार रात जिले के सलहना और पिपरिया कला स्टेशन के बीच हुआ। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गई।

15 अप्रैल 2018

पानी 1:12

मध्य प्रदेश में लोग ऐसा पानी पीने को मजबूर जो जानवर भी न पिये

14 अप्रैल 2018

किसान 3:06

यहां किसानों ने सड़कों पर फेंके टमाटर

13 अप्रैल 2018

बीजेपी एमपी 0:50

VIDEO: BJP सांसद ने दिग्विजय सिंह की पत्नी को पहले बताया 'आइटम', फिर दी सफाई

13 अप्रैल 2018

बीजेपी एमपी 1:41

VIDEO: कठुआ गैंगरेप में पाकिस्तान का हाथ: बीजेपी सांसद

13 अप्रैल 2018

Recommended

विधायक देवेंद्र मनयाल और आरएस पठानिया
Jammu

J&K: दलित विधायक का कार्ड खेलने की तैयारी में भाजपा, पठानिया और मनयाल मंत्री बनने की दौड़ में आगे

16 अप्रैल 2018

Sushil Kumar Modi
National

विधान परिषद चुनावः सुशील कुमार मोदी समेत तीन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई

16 अप्रैल 2018

Educated and revered new record of development: Swami Prasad
Pratapgarh

शिक्षित होकर गढ़ें विकास के नए कीर्तिमान : स्वामी प्रसाद

16 अप्रैल 2018

Prakash Javadekar Said, Our 2 ministers resigned but Ghulam Mir said the same
India News

कठुआ केस: जावडे़कर बोले- 2 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, राहुल कब करेंगे कांग्रेस नेता पर कार्रवाई?

15 अप्रैल 2018

manoj tiwari conference: he said aam aadmi party leaders worn saffron clothes and did protest
Delhi NCR

मनोज तिवारी का केजरीवाल सरकार पर आरोप- बोले AAP कार्यकर्ताओं ने भगवा कपड़े पहन हंगामा किया

15 अप्रैल 2018

A village in Maharashtra Amravati got electrified after 70 years of independence
India News

इस गांव में आजादी के 70 सालों बाद पहुंची बिजली, ग्रामीण बोले- अब अंधेरे से नहीं लगेगा डर

15 अप्रैल 2018

आज का मुद्दा
View more polls

अमर उजाला ऐप चुनें

सबसे तेज अनुभव के लिए

क्लिक करें Add to Home Screen
  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.