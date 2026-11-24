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सोमवार को जब पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम कृष्णबाग कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। लोगों के भारी विरोध और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एसडीएम घनश्याम धनगर को भी मौके से वापस लौटना पड़ा। सोमवार शाम होते-होते कई हिंदू संगठन भी घटनास्थल पर जमा हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। संगठनों ने साफ चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर इस मंदिर की एक भी ईंट नहीं हटाई जाएगी। हालात को देखते हुए शाम तक पुलिस और प्रशासन की टीमें भी वहां से लौट गईं। हालांकि मंगलवार को दोबारा कार्रवाई होने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन प्रशासन के इनकार के बाद रहवासियों ने मंदिर के बाहर जारी अपना धरना समाप्त कर दिया।इस पूरे विवाद की जड़ ग्राम खजराना स्थित सर्वे नंबर 66/2(क) की 0.720 हेक्टेयर भूमि पर बने निर्माण हैं। इस जमीन के स्वामित्व को लेकर श्रीराम बिल्डर्स और कॉलोनी के रहवासियों के बीच वर्ष 2003 से कानूनी लड़ाई चल रही है। यह मामला तहसीलदार न्यायालय से शुरू होकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। कार्रवाई के दौरान मंदिर प्रबंधन को परिसर खाली करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था, जिसके बाद विरोध कर रहे लोगों ने मौके पर जय-जय सियाराम के नारे लगाने शुरू कर दिए।यह मुहिम सोमवार को दिनभर जारी रही, जिसमें प्रशासन ने कुल 42 मकानों को ध्वस्त किया। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के लगभग 600 अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए थे। इसके साथ ही निर्माण तोड़ने के लिए 12 पोकलेन मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया। जब अमला कालिका माता मंदिर को हटाने की तैयारी करने लगा, तो लोगों की भारी भीड़ जुट गई और विरोध तेज हो गया। भीड़ के आक्रोश और संभावित विवाद को भांपते हुए प्रशासन ने मंदिर हटाने का निर्णय फिलहाल टाल दिया।