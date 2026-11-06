कटनी: रिहायशी इलाके में बना था गैस सिलिंडरों का अवैध ठिकाना, 100 से ज्यादा भरी टंकियां जब्त; गोदाम सील

कटनी में रसोई गैस सिलिंडरों के अवैध भंडारण और नियमों के विपरीत वितरण का मामला सामने आया है। अशोक गैस एजेंसी के खिलाफ राजस्व, खाद्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रहवासी इलाके से 100 से अधिक भरे हुए गैस सिलिंडर जब्त किए हैं। वहीं एक अन्य स्थान पर बड़ी संख्या में सिलिंडर मिलने की आशंका पर गैस गोदाम को सील कर दिया गया है।

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