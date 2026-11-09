कटनी: 11 महीने की बच्ची के माथे में घुसा खिलौने का तार, डॉक्टरों ने डेढ़ घंटे की कोशिश के बाद बचाई जान

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कटनी जिले के बाकल गांव में सोफे से गिरकर खिलौने के लोहे के तार से गंभीर रूप से घायल 11 माह की बच्ची को डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन के बाद बचा लिया। बच्ची के माथे में लगभग दो इंच अंदर तक घुसे तार को जबलपुर मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसे में बच्ची के सिर की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन त्वरित चिकित्सा से उसकी जान बच गई और अब वह खतरे से बाहर है।