मध्य प्रदेश में दिवाली पर भीषण अग्निकांड: कटनी में पूजा के बाद तीन मंजिला इमारत में लगी आग, छह लोगों की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, कटनी जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर बरही कस्बे में दीपावली की रात यह हादसा हुआ। रात करीब साढ़े 11 बजे पूरन अग्रवाल और रितेश अग्रवाल की क्रॉकरी दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान के ऊपर ही परिवार का मकान था। आग ने देखते ही देखते पूरी तीन मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया।बताया जा रहा है कि आग लगने के समय परिवार के सदस्य इमारत के ऊपरी हिस्से में सो रहे थे। आग तेजी से फैलने और धुएं के कारण वे बाहर नहीं निकल सके। इस हादसे में परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में दो बुजुर्ग, एक महिला और तीन बच्चे शामिल हैं। वहीं, एक पुरुष और एक महिला किसी तरह इमारत से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे।आग की लपटें उठते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने के साथ ही इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया।आग बुझाने और बचाव अभियान के लिए नगर परिषद बरही, विजयराघवगढ़ और कैमोर के दमकल वाहनों के साथ कटनी नगर निगम की दमकल टीम भी मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने करीब पांच घंटे तक मशक्कत की। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि, तब तक छह लोगों की जान जा चुकी थी।एसडीओपी वीरेंद्र धार्वे ने बताया कि आग ने इमारत की तीसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया था। इसकी वजह से परिवार के सदस्यों की मौत हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुटी है।