मध्य प्रदेश: दीपावली पर अनाथ बच्चों ने दिखाई हुनर की रोशनी, हाथों से तैयार किए दीप-कैंडल्स समेत सजावटी सामग्री

दीपावली पर जब हर कोई अपने घर को रोशनी और रंगों से सजाने की तैयारी में जुटा है। तब कुछ ऐसे बच्चे, जिनका अपना घर और परिवार नहीं है लेकिन इन बच्चों ने अपने दर्द को पीछे छोड़ इस बार दूसरों की दीपावली रोशन करने की ठानी है। जी हां, कटनी के बाल गृहों में रहने वाले मासूम बच्चों ने अपने हाथों से मिट्टी के दीप, देशी तोरण समेत अन्य सजावटी सामग्री तैयार की है।

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