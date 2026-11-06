इंदौर: ड्यूटी से लौटे हेड कॉन्स्टेबल की अचानक हुआ सीने में दर्द, अस्पताल में दम तोड़ा

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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक संजय की उम्र 38 वर्ष थी और उनके पिता का नाम नाथूसिंह अजनार था। वह चौथी पल्टन के निवासी थे और वर्तमान में पलासिया थाने में हेड कॉन्स्टेबल के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करने के बाद संजय पलासिया थाने से सीधे अपने घर पहुंचे थे। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद अचानक उन्हें घबराहट होने लगी और सीने में तेज दर्द उठा।घटना के समय घर पर उनकी पत्नी और 2 बच्चे मौजूद थे। अचानक हुई इस स्वास्थ्य गड़बड़ी से घबराए परिजनों ने तुरंत अपने रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी और संजय को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे। हालांकि, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया गया। एमवाय अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया।परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संजय मूल रूप से झाबुआ जिले के रहने वाले थे। वह पिछले 15 वर्षों से पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे और पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। अचानक हुई इस मौत के कारणों का अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर इस पूरे मामले को अपनी जांच में ले लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत के असली कारणों का पता चल सके।