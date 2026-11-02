कटनी: जंगल में सजी जुआरियों की महफिल पर पुलिस का छापा, 14 आरोपियों से 13 लाख का मशरूका जब्त

कटनी पुलिस ने बड़वारा के जंगल में चल रहे बड़े जुआ फंड पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 14 जुआरियों को अरेस्ट किया है, जबकि सात आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार गए थे। एसपी ने बताया जुआ फंड कार्रवाई में 80 हजार नगद समेत 13 लाख का मशरूका जब्त किया है, वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

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