दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा: ट्रक-पिकअप में भिड़ंत के बाद लगी आग; चालक की जिंदा जलकर मौत

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मिली जानकारी के अनुसार, मियाटी निवासी तेरु खिमा भाबर पिकअप वाहन लेकर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उनकी पिकअप की आमने-सामने टक्कर हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पिकअप चालक वाहन के अंदर ही फंस गया और आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। जब तक मदद पहुंच पाती, उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। वहीं, दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारु कराया तथा हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।गौरतलब है कि दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे से जुड़ने वाले पहुंच मार्ग पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहुंच मार्ग की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम होने के कारण भारी वाहनों की आवाजाही के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। तेज रफ्तार वाहनों और आमने-सामने की आवाजाही के चलते आए दिन हादसे होने की स्थिति बन रही है। स्थानीय लोगों ने पहुंच मार्ग की चौड़ाई, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सड़क की व्यवस्था और सुरक्षा उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में बड़े हादसे और भी हो सकते हैं।ये भी पढ़ें:फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे में मृत पिकअप चालक के शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।